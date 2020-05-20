Beyşehir Gölü'ne balık taşıma mesaisi sürüyor
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Beyşehir Gölü'ne balık taşıma mesaisi sürüyor

Beyşehir Gölü'ne balık taşıma mesaisi sürüyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde, BSA kanalına akan sazan balıkları korunmak amacıyla balıkçı ağlarıyla toplanarak göl sularıyla buluşturuldu.

20.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:59

Beyşehir Gölü'ne balık taşıma mesaisi sürüyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, BSA kanalına akan sazan balıkları korunmak amacıyla balıkçı ağlarıyla toplanarak göl sularıyla buluşturuldu. Kanalda serilen ağlarla toplanan yüzlerce balık oluşturduğu ağırlık nedeniyle kanal üzerine güçlükle çekilirken, ortaya ilgi çeken renkli görüntüler çıktı.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölünde üreme dönemi olması dolayısıyla su ürünleri avlanma yasağı devam ediyor. Yasağın devam ettiği süreçte, gölden kanal sularına sürüklenen balıkları kurtarabilmek için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün mesaisi devam ediyor.

Çalışmalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı nezaretinde yürütülüyor. Gönüllü balıkçılar, Taşköprü'deki regülatör kapaklarının DSİ görevlileri tarafından kapatılmasının ardından su akışının kesildiği kanala girerek sığ sularda mahsur kalan balıkları ağlar vasıtasıyla topladı.

Su içerisindeki balıkçılar tarafından serilen ağlarla etrafı çevrilerek yakalanan balıklar, görevliler ve vatandaşların da desteğiyle ardından el birliğiyle çekilerek kanal üzerine çıkarıldı. İstilacı tür olan Çin sazanı dışındaki iri büyüklükte olan anaç sazan balıkları kasalara doldurularak Beyşehir Gölü suları ile tekrar buluşturuldu.

Jandarma burnu mevkisindeki sahile taşınan balıklar, jandarma, polis ve su ürünleri kontrol görevlileri tarafından göl sularına salındı. Kanaldan Beyşehir Gölü'ne, kanala balık akışı olduğu sürece benzer çalışmaların bundan böyle de yürütüleceği öğrenildi.

Bu arada Beyşehirli vatandaşlar ile geçimini balıkçılıktan sağlayan avcılar da yürütülen çalışmalardan dolayı Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. Vatandaşlar ve balıkçılar, halen gölde balıkların üreme dönemi olmasından dolayı koruma altında olduğunu hatırlatırken, gölden kanala balık akışı olmaması için daha etkin tedbirler alınmasını istedi.

Beyşehir Gölünden BSA kanalına balık geçişinin önüne geçebilmek için regülatör kapaklarının önüne Beyşehirliler'den gelen talep üzerine önceki yıllarda DSİ yetkilileri tarafından demir ızgara kafesleri konulmuştu. Ancak, bu kafeslerin de yaşanan soruna bir çözüm olmadığı savunulurken, kafeslerden 5-6 kilo ağırlığındaki sazanların kanala nasıl geçtiği merak konusu oldu.

Beyşehir Gölü'ne balık taşıma mesaisi sürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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