Beyşehir Gölü'nde gezinti yatları yasak olmayan günlerde mesaisini sürdürüyor
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Beyşehir Gölü'nde gezinti yatları yasak olmayan günlerde mesaisini sürdürüyor

Beyşehir Gölü'nde gezinti yatları yasak olmayan günlerde mesaisini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkbahar sezonuyla birlikte sezonu açan gezinti yatları, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte faaliyetlerini yasak olmayan hafta içi ve cumartesi günlerde sürdürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkbahar sezonuyla birlikte sezonu açan gezinti yatları, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte faaliyetlerini yasak olmayan hafta içi ve cumartesi günlerde sürdürüyor.

Yat İşletmecisi Zafer Aydoğan, yaşanan pandemi sürecinin tüm sahillerde mesai yapan yat işletmecileri gibi Beyşehir Gölü'nde mesai yapan yat işletmecilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu yıl, ilkbahar mevsiminde göl üzerinde yat turu sezonunu açtıklarını ancak kısıtlamalar nedeniyle çalışmalarına zaman zaman ara verdiklerini hatırlatan Aydoğan, "1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme süreciyle birlikte, Beyşehir Gölü'nde de yasak olmayan cumartesi ve hafta içi günlerinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sabah saat 11.00'de başlayan turlar akşam güneşin battığı saatlere kadar devam ediyor. 45 dakika ila 1 saat arasında süren göl turları esnasında, özel turlar kapsamında misafirlerimizi göldeki adalara da götürebiliyoruz. Turlarımızı, maske, mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde yürütüyoruz." dedi.

Aydoğan, göl havası almayı ve açık havayı özleyen herkesi göldeki yat turlarına beklediklerini de belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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