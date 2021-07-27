Beyoğlu'nda silahlı kavga
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Beyoğlu'nda silahlı kavga

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, yaralanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, yaralanan cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Kanarya Sokak'ta dünür olan iki akraba grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla bacağından yaralanan şüphelinin tabancayla ateş ederek 3 kişiyi öldürdüğü belirlendi.

Bacağından yaralanan şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
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Ordu'da silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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