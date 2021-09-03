Beyoğlu'nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır
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Beyoğlu'nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır

Beyoğlu'nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede bulunan tüm okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Beyoğlu Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede bulunan tüm okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Beyoğlu Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ilçedeki bütün okulları eğitime hazır hale getirdi. Öğrencilerin daha iyi ve daha sağlıklı koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında ekipler, okulların bahçeleri başta olmak üzere duvarları, yerleri ve sıraları özel ilaçlanmış suyla temizledi. Tamamen temizlenerek pırıl pırıl hale getirilen okullarda daha sonra Covid-19 salgınına karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Titizlikte gerçekleştirilen çalışmayla birlikte ilçede bulunan okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirildi.

"Öğrencilerimizin ve velilerimizin içi ferah olsun"

İlçede bulunan okulları yeni eğitim yılına hazır hale getirdiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Öğrencilerimizin ve velilerimizin içi ferah olsun. Beyoğlu Belediyesi olarak okullarımızda gerekli hazırlık çalışmalarını yaptık. Tüm okullarımızın içini, dışını ve bahçesini temizleyerek dezenfekte ettik. Çalışmalarımız eğitim dönemi boyunca da düzenli olarak devam edecek. Öğrencilerimiz sadece derslerine odaklansınlar. Biz her zaman onların yanındayız. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır
Beyoğlu'nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır
Beyoğlu'nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır
Beyoğlu'nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır
Beyoğlu'nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır
Beyoğlu'nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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