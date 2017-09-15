Beyoğlu'nda Kilise Soygunu

Beyoğlu'nda bulunan bir kiliseden bazı tarihi eserler çalındı.



Alınan bilgiye göre Hacımimi Mahallesi Kemeraltı Caddesi Eski Parmakkapı Sokak'ta atıl halde bulunan Latin Katolik Kilisesi'ne gelen şüpheli 4 kişi, kapıyı kırarak içeri girdi.



Kilisede bulunan, 1861 yılında yapılan tarihi tablo, haç, Meryem Ana heykeli, kase ve kitapları alan şüpheliler, çaldıkları eşyaları kilisenin önüne gelen kamyonete yükledi.



Bu sırada çevredekileri fark eden kişiler, tablo ve haçı bırakarak olay yerinden kaçtı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.