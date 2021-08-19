Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
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Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var

Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda altı farklı noktada bulunan spor tesisleri, Semt Konakları Spor Salonları ve onlarca mini saha, gün boyu hem amatör spor kulüplerine hem de vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Beyoğlu'nda altı farklı noktada bulunan spor tesisleri, Semt Konakları Spor Salonları ve onlarca mini saha, gün boyu hem amatör spor kulüplerine hem de vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Geçmişten günümüze kültür ve sanatın merkezi olma özelliğini koruyan Beyoğlu, son yıllarda sportif faaliyetler için yapılan önemli yatırımlarla da ön plana çıkıyor. Beyoğlu Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla 7'den 70'e herkesin katılım sağlayabileceği sportif faaliyetleri hizmete sundu. İlçenin altı farklı noktasından bulunan spor tesislerinden Semt Konakları Spor Salonlarına ve onlarca mini sahalara kadar sporun her alanında sunulan hizmetlerden hem amatör spor kulüpleri hem de vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Beyoğlu güne sporla başlayıp sporla bitiriyor

Beyoğlu güne, uzman antrenörler eşliğinde açık havada gerçekleştirilen sabah sporuyla başlıyor. Futboldan basketbola, voleyboldan masa tenisine, yelkenden yüzmeye kadar onlarca branşta düzenlenen yaz spor okullarıyla ve turnuvalarla devam eden gün, Semt Konakları spor salonlarında gerçekleştirilen egzersiz sporlarıyla sona eriyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sık sık spor tesislerini gezerek gençlerle sohbet edip spor yapıyor. Yoğun ilgi gören spor alanlarından yaklaşık 20 bin genç faydalanıyor. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var
Beyoğlu'nda herkes için gün boyu spor var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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