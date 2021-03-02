Beyoğlu'nda 20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada bir tahliye
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Beyoğlu'nda 20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada bir tahliye

02.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:38
Beyoğlu'nda 20 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada bir tahliye

BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Enes Peker'in (20) başına isabet eden kurşunla ölmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

BEYOĞLU'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Enes Peker'in (20) başına isabet eden kurşunla ölmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Tutuklu sanık Murat Talha Alpdemir'e yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi. 

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berat Kadıoğlu getirilirken, diğer tutuklu sanıklar Olgun Sivri, Güven Başören ve Murat Talha Alpdemir ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Güven Başören ise yaptığı savunmasında olayın mağduru olduğunu öne sürdü. Sanık Güven Başören'in avukatı Hüseyin Kaya, "Müvekkilim ateş ettiğini beyan etmiştir ancak herhangi bir tasarlaması söz konusu değildir. Olay anındaki tek amacı kendisini korumaktır " diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti. 

"MÜVEKKİLİMİN ATEŞ HAREKETİNİN OLMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"

Sanık Murat Talha Alpdemir'in avukatı Gürkan Baloğlu da "Kamera kayıtlarına bakıldığında müvekkilimin ateş hareketinin olmadığı görülmektedir. Sanık Güven, ateş ettiğini kabul etmiştir. Müvekkilim olayın mağduru olmuştur. Müvekkilimin tahliyesini talep ederiz" dedi. Murat Talha Alpdemir de mağdur olduğunu belirterek avukatının savunmasına katıldığını belirtti.

"ANNEM KANSER HASTASIDIR, ÇALIŞIP AİLEME BAKIYORUM. TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"Tutuklu sanık Olgun Sivri savunmasında "Olay yerine arkadaşımın ricası ile gittim. Benim olayla hiçbir ilgim yoktur. 7 aydır tutukluyum, sadece arkadaşımın ricası ile oradan aldım. Annem kanser hastasıdır, çalışıp aileme bakıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİSavcı, mütaalasında suç vasfının değiştiğini belirterek Murat Talha Aldemir'in tahliyesini talep etti.  Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Berat Kadıoğlu, Güven Başören ve Olgun Sivri'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tutuklu sanık Murat Talha Alpdemir'in yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine  karar verdi.  Tutuksuz sanık Berkay Bal hakkında da savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEOlay, 17 Haziran 2020 tarihinde Beyoğlu'nda meydana geldi. İddiaya göre motosiklete binen 2 kişi, aralarında husumet olan diğer grup üyelerine tuzak kurarak bulundukları binaya ateş açmıştı. Karşı tarafın motosikletli 2 kişiye ateş ederek karşılık vermesi üzerine motosikleti kullanan Enes Peker(20) kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanıklardan Berat Kadıoğlu, Furkan Birdal, Güven Başören, Murat Talha Alpdemir, Oğuzhan Sarıduman, Emrah Ayverdi, Olgun Sivri ve Şakir Büyüktaş'a "Kasten adam öldürme", "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamalarından müebbet hapis cezası, Berkay Bal'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istenmişti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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