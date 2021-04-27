Beyoğlu Belediyesi engelleri kaldırmak için seferber oldu
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Beyoğlu Belediyesi engelleri kaldırmak için seferber oldu

Beyoğlu Belediyesi engelleri kaldırmak için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırarak topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla başlatılan 'Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu' projesi ile engeller bir bir kalkıyor.

Beyoğlu'nda, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırarak topluma adapte olmalarını sağlamak amacıyla başlatılan 'Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu' projesi ile engeller bir bir kalkıyor.

Beyoğlu Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırarak topluma adapte olmalarını sağlamak için seferber oldu. Sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirilen 'Engelsiz Hayat, Engelsiz Beyoğlu' projesi kapsamında ilçede yaşayan engelli vatandaşların yaşadığı sokaklara ve apartmanların girişlerine engelli rampaları inşa ediliyor. Ayrıca kamu kurumlarının, sağlık ocaklarının ve parkların girişleri başta olmak üzere sık kullanılan alanlarda da gerekli düzenlemeler yapılıyor.

30'u aşkın noktada engelli rampası inşa edildi

Tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar yapılan çalışmalar sayesinde evlerine rahatça girip çıkabiliyor. Hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi işlerini kendileri halledebiliyor. Engellerin tamamen kaldırılmasını hedefleyen proje kapsamında son olarak Piripaşa Mahallesi Beyaz Papatya Sokakta engelli rampası inşa edildi. Çalışmayla birlikte bugüne kadar 30'u aşkın noktada engelli rampası yapıldı. Bazı noktalara ise engellilerin kullandığı akülü araçlar için şarj istasyonları yerleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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