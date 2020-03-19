Beylikdüzü'nde tüm yollar düzenli olarak temizleniyor Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından evsel atıkların daha hızlı toplanması ve konteynerlerin dezenfeksiyonu sağlanırken yoğun kullanılan tüm bulvar, cadde ve sokaklar düzenli olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından evsel atıkların daha hızlı toplanması ve konteynerlerin dezenfeksiyonu sağlanırken yoğun kullanılan tüm bulvar, cadde ve sokaklar düzenli olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, tüm birim ve ekiplerinin yoğun mesaisi ile korona virüse karşı hijyeni üst seviyede tutuyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün çalışma düzenine ek koruyucu önlemler kapsamında; evsel atıkların daha hızlı toplanıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aktarma istasyonuna nakli sağlanırken evsel atık konteynerlerinin haftada en az bir kez dezenfeksiyonu için 6 adet araç ile ekipler 7/24 esasıyla çalışıyor. Tüm bu çalışmalara ilave olarak müdürlük ekipleri site bahçeleri ve konutlardan çıkan dal, budak, mobilya, moloz gibi atıkların toplanması için 9 adet araç ile günlük en az 10 saatlik çalışma yapıyor. Hijyen konusunda yürüttüğü çalışmaları üst seviyede tutan Beylikdüzü Belediyesi aynı zamanda 6 adet su arazözü ve 2 adet traktör ile ilçe genelinde tüm bulvar, cadde ve sokakları sabunlu su ile düzenli olarak dezenfekte ediyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise ekiplerden bilgi alarak süreci yakından takip ediyor.

Beylikdüzü'nün her noktasında hijyen sağlanıyor

Beylikdüzü Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında ayrıca geçimini geri dönüştürülebilir atıklardan sağlayan vatandaşları da unutmadı. Yakuplu Mahallesi Sosyal Konutlar'ında, topladıkları atıklarla birlikte iç içe yaşamaları sonucu bulaşıcı hastalık riski taşıyan vatandaşların hurda malzemeleri ve araçları çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekiplerinden 30 temizlik personeli, 4 kamyonet, 1 kepçe, çöp konteyneri dezenfektan aracı, yol yıkama tankeri (su tankeri) ile birlikte detaylı bir şekilde temizlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA