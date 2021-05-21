Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi
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Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi

Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz'da yoğun yağış sonrası bir apartmanın istinat duvarı çöktü.

Beykoz'da yoğun yağış sonrası bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Olay sonrası 3 apartman tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Beykoz Kanlıca Mahallesi Rumeli Çıkmazı Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Öğlen saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış, bir apartmanın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Gürültüyle bölgeye yönelen vatandaşlar duvarın çöktüğünü görerek ihbarda bulundu. Yaşanan olay sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

İstinat duvarının çöktüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, istinat duvarının çökmesi sonrası 3 apartman tahliye edildi.

Öte yandan olay sonrası elektrik ve doğalgaz ekipleri bölgede çalışma başlattı.

(Metin Başar - Yusuf Enes İnce/İHA)

Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi
Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi
Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi
Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi
Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi
Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi
Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi
Beykoz'da istinat duvarı çöktü, 3 apartman tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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