Beykoz'da Aşure Bereketi

Beykoz Belediyesi Muharrem Ayı vesilesiyle, ilçe sakinlerine yüz yıllardır toplumda birlik ve beraberlik sembolü sayılan aşure ikramında bulundu.

Beykoz Belediyesi Muharrem Ayı vesilesiyle, ilçe sakinlerine yüz yıllardır toplumda birlik ve beraberlik sembolü sayılan aşure ikramında bulundu.

Tarihte birçok önemli olayın meydana geldiği Muharrem Ayı, bu aya özgü aşure ve oruç ibadetiyle idrak ediliyor. Bolluk ve bereketi de temsil eden aşurenin ikramıyla akraba ve komşular hatırlanıyor, toplumda dayanışma ve paylaşma duyguları artıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçede birlik ve beraberliğe vesile olması için hazırlanan aşureler, Ortaçeşme Merkez Camisi, Beykoz Serbostani Mustafa Ağa Camisi, Yuşa Camisi, Kavacık Yıldırım Beyazıt Camisi, Paşabahçe Merkez Camisi ve Çiftlik Camisi'nde cuma namazı sonrasında vatandaşlara dağıtıldı.

İhtiyaç Sahiplerine Özel İkram

Beykoz'da asırlık geleneği yaşatan aşure ikramı kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahipleri de unutulmadı. Aşure Günü'nün gelmesiyle ihtiyaç sahiplerinin kapısını tek tek çalan Sosyal Yardım Masası ekipleri, aşureyle birlikte Beykoz Belediye Başkan Murat Aydın'ın selamını ve hayırlı bir ay dileklerini de iletti.

Başkan Murta Aydın: "Aşuremizi Sevgi ve Bereket Dileklerimizle Kaynattık"

Aşurenin kadim medeniyetimizde kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın en tatlı simgesi olduğunu vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Muharrem Ayı'nın gelişiyle kültürümüzün köklü geleneğini sürdürmek, ilçemizde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek üzere, ihtiyaç sahiplerimiz başta olmak üzere hemşehrilerimize aşure ikramı yaptık. Aşuremizi sevgi ve bereket dileklerimizle kaynattık. İslam Alemi'nin Muharrem Ayı'nı en içten dileklerimle kutluyor, kaynatılan aşurelerin herkese ağız tadı, bu mübarek ayın da tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre