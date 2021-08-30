Beyce Mahallesinde Zafer Bayramında anlamlı kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyce Mahallesinde Zafer Bayramında anlamlı kutlama

Beyce Mahallesinde Zafer Bayramında anlamlı kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Beyce Mahalle Muhtarı ve halkı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramında Beyce Mahalle Meydanına yapılan Atatürk Büstünün açılışı gerçekleştirilirken, dağa taşlardan yapılan dev Türk Bayrağı da tamamlandı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Beyce Mahalle Muhtarı ve halkı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramında Beyce Mahalle Meydanına yapılan Atatürk Büstünün açılışı gerçekleştirilirken, dağa taşlardan yapılan dev Türk Bayrağı da tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının coşku ile kutlandığı Soma'da Beyce Mahallesine Zafer Bayramına yakışır açılış gerçekleşti. Mahalle Meydanında yapımı tamamlanan Atatürk Büstü'nün ve mahalle dağına parke taşlardan çizilen dev Türk Bayrağının, Soma protokolü, mahalle muhtarı ve mahalle halkının katılımıyla Zafer Bayramında açılışı gerçekleşti. Dağlara taşlarla çizilen 20 x 30 büyüklüğündeki Türk Bayrağı ve "Köylü milletin efendisidir." yazılı Atatürk Büstü protokol üyeleri ve davetliler tarafından sevinç ve beğeniyle karşılandı.

Açılış töreninde açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Tulup, "30 Ağustos Zafer Bayramını kutladığımız 99. yılında Beyce Mahallemizde dağlara taşlara kazınan şanlı Türk Bayrağımız ile mahalle meydanına inşaa edilen Atatürk Büstü çok yakıştı. Mahalle muhtarımızı ve mahalle halkımızı, bayrak ve Atatürk sevgisinden dolayı tebrik ediyorum." dedi. - MANİSA

Beyce Mahallesinde Zafer Bayramında anlamlı kutlama
Beyce Mahallesinde Zafer Bayramında anlamlı kutlama
Beyce Mahallesinde Zafer Bayramında anlamlı kutlama
Beyce Mahallesinde Zafer Bayramında anlamlı kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Erol Bulut Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beyce Mahallesinde Zafer Bayramında anlamlı kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 21:46:15. #1.14#

title