Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi
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Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi

20.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:47
Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi, dron ile havadan görüntülendi.

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi, dron ile havadan görüntülendi. 

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı, merkez ve ilçelerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle birlikte kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak-İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Manzara, dron ile havadan görüntülendi.


Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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