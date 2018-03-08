Beyaz Saray'dan Porno Yıldızına Yalanlama
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Beyaz Saray'dan Porno Yıldızına Yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump'la 2006'da cinsel ilişkiye girdiğini ve başkanlık seçimi öncesi kendisine 'sus payı' olarak 130 bin Dolar para ödendiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels'in bu iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'la 2006'da cinsel ilişkiye girdiğini ve başkanlık seçimi öncesi kendisine 'sus payı' olarak 130 bin Dolar para ödendiğini iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels'in bu iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama geldi.

Kaynak: Euronews.com

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