'Beyaz cennet'te yılbaşında yer kalmadı

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'daki oteller, yılbaşı öncesi doldu. Yılbaşında kişi başı konaklama ücretinin 3 bin 500 liraya kadar çıktığı Uludağ'daki bazı oteller, boş oda olmadığı için müşteri kabul etmiyor.

Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da sezon, 17 Aralık'ta açıldı. Kar yağışının bu yıl beklenenden erken başlaması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, yılbaşını kar altında karşılamak isteyenlerin tercihi oldu. Otellerin tam kapasite doluluk oranıyla yılbaşına hazırlandığı zirvede, güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkartıldı.

Günübirlikçi tatilcilerin de tercih ettiği Uludağ'da fiyatlar değişiklik gösteriyor. Kara yolu yerine teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, kişi başı gidiş-dönüş 75 lira ödeyecek. Kayak öğrenmenin saatinin 450 lira olduğu Uludağ'da, sucuk ekmek fiyatı 40 lira ile 100 lira arasında değişiyor. Uludağ'da kafe işleten Ahmet Üze, "Sucuk ekmek 40, köfte ekmek 50 lira. Her keseye uygun. Herkes buraya gelip, karnını doyurabilir. Günübirlik eğlencesini yapabilir. Korkulacak fiyatlar yok ama serbest piyasa var. Sucuk ekmeği 75 liraya satan da var, 100 liraya satan da" dedi. Uludağ'da 5 liradan başlayan bir bardak çayın fiyatı ise 25 liraya kadar çıkıyor.