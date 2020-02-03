BEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyeleri depremi değerlendirdi

03.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:16

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyeleri, Elazığ depreminin boyutları ve kırılma mekanizmasını değerlendirdi.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Doç.Dr. Saygın Abdikan, Dr. Çağlar Bayık, Dr. Gökhan Gürbüz ve Dr. Sedar Görmüş, iki hafta süren çalışmalarında, Avrupa Uzay Ajansı'nın sentinel uydusundan aldıkları haritaları ve bölgedeki GPS istasyonlarının verilerini inceleyerek, kırılma mekanizmasını ortaya çıkardı.

Ekip adına gazetecilere açıklamada bulunan Kutoğlu, çalışmalarının iki veriye dayandığını ifade ederek, "Arkadaşlarımız depremden önce 15-16 Ocak'ta sentinel radar uydusunun görüntülerini ve depremden sonraki 27-28 Ocak tarihindeki görüntülerini aldılar. Bir diğer çalışmada bölgede GPS istasyonları var, o istasyonların verileri alındı. Depremin boyutları ve mekanizmasıyla ilgili laboratuvarda çözümlemeler yapıldı." dedi.

Radar verilerine göre düşey ve yatay yönlü hareketleri çıkartmalarının mümkün olduğunu dikkati çeken Kutoğlu, şöyle devam etti:

"Doğu tarafında yaklaşık 30 santimetrelik çökme meydana gelirken, batı tarafında yine 30 santimetrelik bir yükselme yani bir tarafı alçalırken bir tarafı yükseldi. Toplamda 60 santimetrelik bir düşey hareket bulduk Elazığ bölgesinde.

Biliyorsunuz paylaşılan ilk bilgiler doğrultu atımlı faylanma olduğunu gösteriyordu. Sonuçlar da bize hakim olarak doğrultu atımlı faylanma olduğunu, kırılma olduğunu gösteriyor ama veriler aynı zamanda düşey atımlı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim bu bulgularımız fayın sadece yatay atımlı değil aynı zamanda düşey atımlı da olduğunu gösteriyor."

Hakan Kutoğlu, Elazığ depreminden önce de iyonosferde ve yer kabuğunda bir takım değişimler söz konusu olduğunu vurgulayıp, depremin ardından fay üzerindeki stresin başka yerlere kaydığını anlattı.

Kaynak: AA