Beton mikserinin yüksek gerilim hattına değdiği kazada faciadan dönüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beton mikserinin yüksek gerilim hattına değdiği kazada faciadan dönüldü

Beton mikserinin yüksek gerilim hattına değdiği kazada faciadan dönüldü Beton mikseri yüksek gerilim hattına değdi, çevredeki evlerin prizlerinde patlama oldu Ümraniye'de seyir halinde olan beton mikseri, sokak üzerindeki yüksek gerilim hattına değdi.

12.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:46

Beton mikserinin yüksek gerilim hattına değdiği kazada faciadan dönüldü

Beton mikseri yüksek gerilim hattına değdi, çevredeki evlerin prizlerinde patlama oldu

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halinde olan beton mikseri, sokak üzerindeki yüksek gerilim hattına değdi. Hatta oluşan hasar nedeniyle çevredeki 3 evin prizlerinde patlama meydana geldi, elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Evi hasar alan mahalle sakini bir kadın, "televizyonlar prizler tutuştu" dedi.

Ümraniye Çamlık Mahallesi Keten Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geçen olayda, iddiaya göre bir beton mikseri yolda ilerlediği sırada soka üzerindeki yüksek gerilim hattının kablolarına değdi. Temas nedeniyle gerilim hattında hasar meydana geldi. Sokak çevresindeki 3 evin de elektrik akımlarında hasar oluştuğu gözlendi. Evlerin prizlerinden çıkan kıvılcımların yangına sebep olmaması faciayı önlemiş oldu. Ev sakinleri, evlerinin prizlerinden kıvılcımlar çıkması nedeniyle korktuklarını ve maddi hasara uğradıklarını belirtti. Ayrıca mikserin yüksek gerilim hattına çarpmasıyla yol üzerindeki kanalizasyon hattının zarar gördüğü gözlendi.

Beton mikserinin yüksek gerilim hattına çarpması nedeniyle evinin elektrik hattında hasar oluşan bir mahalle sakini, "Baktım patlama sesi geldi. İçeriden ateş çıktı. Baktım televizyonlar prizler hep tutuştu. Bize çok zarar oldu. Buraya vurdu. Üstündeki kapak da fırlamış" dedi.

Beton mikserinin yüksek gerilim hattına değdiği kazada faciadan dönüldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Haber
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Hande Erçel İrem Derici Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Semih Özsoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Beton mikserinin yüksek gerilim hattına değdiği kazada faciadan dönüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 12:47:17. #1.15#
title