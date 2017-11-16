Beton Mikserinin Çarptığı Kadın Öldü

Çorum'da beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.



A.Ç'nin kullandığı 19 KK 002 plakalı beton mikseri, Buhara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Kılıç'a (70) çarptı. Kamyonun altında kalan Kılıç, ağır yaralandı.



Sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, kurtarılamadı.



Sürücüpolis ekiplerince gözaltına alındı.