Besni'de otomobil küçük çocuğa çarptı Adıyaman'ın Besni'de ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Adıyaman'ın Besni'de ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Yenikent istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 63 YS 028 plakalı otomobil, Kartal Kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ömer Orhan'a çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA