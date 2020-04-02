Besni'de çocuk parkının istinat duvarı çöktü Besni'de çocuk parkının istinat duvarı çöktüADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.

Besni'de çocuk parkının istinat duvarı çöktü

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.

Dün akşamdan bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle, Erdemoğlu Mahallesinde bulunan İşitmenler Parkının çevre duvarı öğle saatlerinde aniden çöktü. Kimsenin olmadığı sırada çöken istinat duvarının enkazı belediye ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: DHA