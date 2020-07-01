"Beşli Grup" olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve... "Beşli Grup" olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

"Beşli Grup" olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. - ANKARA Kaynak: İHA