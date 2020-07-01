"Beşli Grup" olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve...
"Beşli Grup" olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
01.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:45
"Beşli Grup" olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. - ANKARA
Kaynak: İHA