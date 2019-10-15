Beşiktaş'ta Víctor Ruiz 3 hafta yok

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Luiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

15.10.2019 14:38
Beşiktaş'ta Víctor Ruiz 3 hafta yok

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Luiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Kaynak: DHA
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