Beşiktaş'ta Víctor Ruiz 3 hafta yok

15.10.2019 14:38

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Luiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Dün sabahki antrenman sonrası sağ bacak alt arka (soleus) adalesinde ağrısı olan oyuncumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucuna göre soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Tedaviye sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kaynak: DHA