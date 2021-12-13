Son dakika haberleri | Ceyhun Kazancı: Çalışmalar bitene kadar Önder hocamızla devam edeceğiz

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Şenol Güneş de gündemimize geldi"

"Bu hafta içinde adını koymak istiyoruz"

Kazancı, Daniel Farke ve Slaven Bilic ile görüşmelerin sorulması üzerine ise "Farke konusunu kapattık diyebiliriz. Evet adaylarımızdan birisiydi ama anlaşamadık. Bilic de hala adaylardan birisi diyebilirim" cevabını verdi.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet