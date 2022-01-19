Beşiktaş'ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mesaisi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mesaisi

Beşiktaş'ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mesaisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü noktaladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title