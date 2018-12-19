Beşiktaş'ta Bir Fitness Hocası 'Sessiz Ol' Diyen Kadını Boğazını Keserek Öldürdü

Beşiktaş'ta, bir fitnes hocası, kendisine gürültü uyarısında bulunan apartman görevlisi kadını, bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan fitness hocası İbrahım Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SESSİZ OLMASI İÇİN UYARDI

Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı'yı(48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Bir üst kata çıkan Dolapçı, 2 ay önce taşınan fitness hocası İbrahım Y.'nin kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen İbrahim Y., sinirle kapıyı açtı. Aparman görevlisi kadın, İbrahim Y.'yi sessiz olması konusunda uyardı. İki arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Y., bıçakla kadının boğazını keserek öldürdü.

KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Şüpheli olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, apartmana güvenlik şeridi çekerek içeride incelemelerde bulundu. Polis, görgü tanıklarının ifadelerini alırken olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Nefise Dolapçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası ölen kadının yakınları da olay yerine geldi.

Kaynak: DHA