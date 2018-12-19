Beşiktaş'ta Bir Fitness Hocası 'Sessiz Ol' Diyen Kadını Boğazını Keserek Öldürdü
İstanbul Beşiktaş'ta, bir fitnes hocası, kendisine gürültü yapmaması uyarısında bulunan apartman görevlisi kadını, bıçakla boğazını keserek öldürdü.
Beşiktaş'ta, bir fitnes hocası, kendisine gürültü uyarısında bulunan apartman görevlisi kadını, bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan fitness hocası İbrahım Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
SESSİZ OLMASI İÇİN UYARDI
Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı'yı(48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi.
BIÇAKLA BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
Bir üst kata çıkan Dolapçı, 2 ay önce taşınan fitness hocası İbrahım Y.'nin kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen İbrahim Y., sinirle kapıyı açtı. Aparman görevlisi kadın, İbrahim Y.'yi sessiz olması konusunda uyardı. İki arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Y., bıçakla kadının boğazını keserek öldürdü.
KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ
Şüpheli olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, apartmana güvenlik şeridi çekerek içeride incelemelerde bulundu. Polis, görgü tanıklarının ifadelerini alırken olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Nefise Dolapçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası ölen kadının yakınları da olay yerine geldi.
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Allah ım sen bizleri canavar ruhlu yaratıklardan sen koru ALLAH'IM...Allah rahmet eylesin ablayaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adı pisikopatCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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INANIN BURDA BIR ANLIK OFKE, ADAM HEMEN PANIK YAPARAK KACTI , VE HEMEN SONRA SAATLERCE BEN NE YAPTIM BEN NE YAPACAĞIM GIBI PISMANLIK DUYGULARI, INSAN HAKIM OLMALI OFKESINE ' AGIZINA YOKSA BELA KACINILMAZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kan hakki kadinin tarafinindir adamin katli islama gore vaciptirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gel de idam isteme.Cevap Yaz Yayından Kaldır