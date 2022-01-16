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Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik üzerinde duruldu.

Salonda yapılan ısınma çalışmasıyla başlayan idman, sahada pas ve 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.???????

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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