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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazılıklarını sürdürdü.

11.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:54
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazılıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

İdmana Caner Erkin'in de katıldığı, Dorukhan Toköz'ün ise bireysel çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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