Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Minik kale maçın ardından çift kale maç oynayan Beşiktaşlı futbolcular şut idmanıyla günü tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Erzurum'a giderek kampa girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul