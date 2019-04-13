Beşiktaş - Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Abdullah Avcı (1)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk yarıdaki doğru saha yayılımını, ikinci yarıda yapamadıklarını ve bunun da mağlubiyeti getirdiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısına ilk olarak bugün toprağa verilen Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Can Bartu'ya Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Avcı, Beşiktaş'ın taraftar desteğiyle baskılı başlayacağını bilerek maça çıktıklarını belirtti.

Maçla ilgili değerlendirmesine, "İlk yarı itibarıyla çalıştığımız 4-5 baskıyı kırma, topa sahip olma organizasyonunu duran toptan yediğimiz gole kadar harika kullandık." sözleriyle başlayan Avcı, şöyle konuştu:

"Girdiğimiz 3 net pozisyon vardı. Bugün zayıf noktamız Beşiktaşlı oyuncuların boy uzunluğu ve çalıştığımız yerden yediğimiz gol, duran toptan yediğimiz gol. Devreye girerken Beşiktaş'ın golü bulması, rakibin soyunma odasına moralli girmesini sağladı. İlk yarıda baskıyı kıran takımım, ikinci yarıda ilk 5 dakika bu baskıya cevap veremedi. 11 oyuncuyla bu baskıyı kırarken organizasyonun doğru olması gerekiyor, ilk yarıda baskıyı kırarken genişlikleri doğru vermiştik. İkinci yarıda saha yayılımında daralma oldu. Oyuncu doğru oynarsa oyun seni skora götürüyor, ikinci yarıda Beşiktaş'ın şiddeti adam adama baskısında çok pozisyon vermedik ama Beşiktaş'ı devreye soktuk. Beşiktaş'ın golünden sonra oyundan vazgeçtik, bu doğru değildi. Gole kadar ilk yarı yüzde 80'lere kadar topa sahip olmamızın çıktığı dönemler oldu. Oyun organizasyonlarından vazgeçersen oyunu cebine alamıyorsun. İkinci yarıda karışık oyuna döndük bu alışık olmadığımız bir şeydi. Son anda pozisyon bulduk, üç kişiye çarpıp top dışarıya çıkmadı. İlk yarı itibarıyla doğru oyun, ikinci yarı organizasyondan vazgeçince futbol seni cezalandırıyor. 6 hafta kaldı cebimiz dolu. Sürece en iyi şekilde kazanarak ve şampiyon olacağımıza son derece inanarak devam ediyoruz."

Beşiktaş'ın sahasında çok etkili bir takım olduğunun altını çizen Avcı, "Vodafone Park çok önemli bir deplasman. Beşiktaş burada 3 senede bir maç kaybediyor. Oyunun çok güzel yanları da var. İkinci yarı itibarıyla oyundan vazgeçtiğimiz anlar oldu, bizim takım kaotik bir oyun oynayamaz. Biz topa sahip olup rakibi koşturmamız gerekiyor, bundan vazgeçersen rakip seni yıpratabiliyor. Pas opsiyonlarını, saha dağılımını kullanamadık. Bu iş sadece mücadele, yürek işi değildir. Bu iş sahada santim santim hesaplanan bir şeydir." sözlerine yer verdi.

Deneyimli teknik adam, "Hamle yaptığınız oyunculardan verim alamadınız." görüşü üzerine ise, "Bugün hamle yapılan oyuncular performans anlamında geri dönüş yapmadılar. Oyuncu üzerinden bu işe bakmadım, saha dağılımımızda sıkıntı vardı.Kenar oyuncusu bizde içeriye girmez genelde çizgide olur, bugün 2-3 defa içeriye girdiler. Böyle olunca alan daralıyor ve baskı yiyorsunuz. Çok net pozisyon vermedik ama hep Beşiktaş'ı devreye soktuk." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, "İkinci yarıda beklediğiniz oyunun olmamasını şampiyonluk stresine bağlayabilir miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hayır. Biz 30 maçı da iyi oynamadık. Kazandığımız ancak oyun içinde kaybettiğimiz oyunlar da vardı. Fenerbahçe maçında da 25 dakika oyunu kaybettiğimiz bölüm vardı. Bunu Manchester City de Liverpool da yapamıyor. Oynadığınız takım Beşiktaş takımı. Tabi ki bu süreçler kolay değildir. Buradaki atmosferi görüyorsun, 40 bin kişi seni itebiliyor, bu yardımcı güç. Zihinsel yorgunluk değil, bugün oyundan vazgeçme buna neden oldu. 45 dakika iyi oynuyorsanız, daha sonra bunun olmaması zihinsel yorgunluk değildir. İlk yarı itibarıyla oyun bizim elimizdeydi, beşiktaş ikinci yarıda devreye girdi."

Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, "Şampiyonluk için en iddialısı, en avantajlısı biziz. Şampiyon olacağımıza son derece inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Abdullah Avcı, Adebayor ve Demba Ba'yı oyuna almamasıyla ilgili olarak yapılan bir eleştiri üzerine ise, "11 haftadır Robinho ile oynuyoruz, ilk kez mağlup olduk. Attığımız golde, Elia'nın yaptığı koşu bile dün yaptığımız antrenmanda çalışılan bir pozisyon. Diğer oyuncular da bizim oyuncularımız, zaman zaman girecek ve oynayacaklar. Farklı bir oyun oynuyoruz, Robinho bu oyuna daha uygun bir isim. Sadece skor olarak bakmamak lazım, oluşturduğu alanlar, yaptığı koşular onlar daha çok gözüken şeyler." sözlerine yer verdi.

Avcı, sezon sonunda Beşiktaş'ın başına geçeceği iddialarıyla ilgili olarak ise şu sözleri kullandı:

"Son 4-5 senedir adımın büyük kulüplerle anılması, yurt dışından takip edilmemiz, ben ve ekibimin doğru işler yaptığını gösteriyordur. Bugün oyun sizin hoşunuza gidiyorsa bu yurt dışından da böyle görülüyor. Bunlar bizi mutlu eden, her seferinde geliştirmeye çalıştığımız şeyler. Bizim şu an itibarıyla 6 hafta öncelikle kilitlendiğimiz hedef bu. Şu an itibarıyla bunun peşinde koşuyoruz."

Kaynak: AA