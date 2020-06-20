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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımı ile bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak siyah-beyazlı futbol takımı ile bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımı ile bir araya geldi
20.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:51

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak siyah-beyazlı futbol takımı ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın, antrenörler ve futbolcularla bir araya gelen başkan Çebi'nin, başarı dileğinde bulunduğu belirtildi.

Buluşmada siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Kemal Erdoğan ile Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Spor Manşet

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