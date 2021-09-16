Beşiktaş, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı ama bu sonuca etki etmedi - Haberler Spor
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Beşiktaş, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı ama bu sonuca etki etmedi

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Siyah-Beyazlılar, dün akşam Vodafone Park'ta Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, ilk 20 dakikada oyunun hakimiydi ama sonra işler değişti. Skora rağmen Sergen Yalçın, oyundan tatmin olduğunu ifade etti. Oyuncular, Yalçın'ın istediği koşu mesafesine yakın koştu. Beşiktaş bu maçta 114.7 km koşarak, kulüp rekoru kırdı. Son 8 sezonda Türk takımları içinde Devler Ligi'nde en çok koşan Türk takımı oldu.

Beşiktaş, Dortmund'a karşı 114.7 km koştu ancak Alman devi ise 120 km koştu. Sergen Yalçın maç öncesi, "Minimum 115'leri görmemiz gerekiyor. Buranın temposu 120, 125 arası. Bu farkı kapatamazsak sonuç almamız mucize" demişti. Yalçın'ın öğrencileri ilk maçta minimum seviyeyi yakaladı.

Beşiktaş, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı ama bu sonuca etki etmedi

EN ÇOK KOŞAN JOSEF VE PJANİC

Beşiktaş'ta en çok koşan futbolcu 12 km ile Josef de Souza ve Pjanic. Bu ikili 10.7 km ile stoper Montero ve 10.6 km ile sağ bek Rosier takip etti.

Fanatik'ten Tolga Kuru, Türk takımlarının Devler Ligi'ndeki son yıllarda yakaladığı koşu mesafelerini haber leştirdi.

İşte sezon sezon koşu mesafeleri:

2020-2021 sezonu

Leipzig (114 km) - Başakşehir (107 km)

Başakşehir (103 km) - PSG (103 km)

Başakşehir (106 km) - Man. Utd. (109 km)

Man. Utd. (108 km) - Başakşehir (103 km)

Başakşehir (107 km) - Leipzig (115 km)

PSG (104 km) - Başakşehir (103 km)

2019-2020 sezonu

Club Brugge (103 km) - Galatasaray (102 km)

Galatasaray (105 km) - PSG (105 km)

Galatasaray (108 km) - R. Madrid (107 km)

R. Madrid (107 km) - Galatasaray (105 km)

Galatasaray (109 km) - Club Brugge (113 km)

PSG (105 km) - Galatasaray (102 km)

2018-2019 sezonu

Galatasaray (100 km) - L. Moskova (102 km)

Porto (105 km) - Galatasaray (103 km)

Galatasaray (102 km) - Schalke (105 km)

Schalke (111 km) - Galatasaray (102 km)

L. Moskova (108 km) - Galatasaray (103 km)

Galatasaray (102 km) - Porto (109 km)

2017-18 sezonu

Porto (108 km) - Beşiktaş (106 km)

Beşiktaş (101 km) - Leipzig (105 km)

Monaco (107 km) - Beşiktaş (106 km)

Beşiktaş (104 km) - Monaco (104 km)

Beşiktaş (100 km) - Porto (102 km)

Leipzig (115 km) - Beşiktaş (107 km)

2016-17 sezonu

Benfica (110 km) - Beşiktaş (106 km)

Beşiktaş (105 km) - D. Kiev (110 km)

Napoli (104 km) - Beşiktaş (99 km)

Beşiktaş (110 km) - Napoli (116 km)

Beşiktaş (113 km) - Benfica (113 km)

D. Kiev (107 km) - Beşiktaş (92 km) (iki kırmızı kart)

2015-16 sezonu

Galatasaray (105 km) - A. Madrid (112 km)

Astana (112 km) - Galatasaray (108 km)

Galatasaray (104 km) - Benfica (105 km)

Benfica (102 km) - Galatasaray (100 km)

A. Madrid (115 km) - Galatasaray (107 km)

Galatasaray (100 km) - Astana (107 km)

2014-15 sezonu

Galatasaray (109 km) - Anderlecht (111 km)

Arsenal (113 km) - Galatasaray (111 km)

Galatasaray (106 km) - Dortmund (118 km)

Dortmund (119 km) - Galatasaray (110 km)

Anderlecht (106 km) - Galatasaray (103 km)

Galatasaray (111 km) - Arsenal (115 km)

Beşiktaş, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı ama bu sonuca etki etmedi
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Haber: Beşiktaş, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı ama bu sonuca etki etmedi - Haberler Spor
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