Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

07.12.2019 20:09 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:10

Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma ile istasyon koşuları ve streching çalışması şeklinde başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışma ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılırken idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı.

Kaynak: DHA