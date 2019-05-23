Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamladı ve kampa girdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile sezonun son maçını oynayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA