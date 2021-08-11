Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? 2021 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu, hangi takımlar olacak? Beşiktaş kaçıncı torbada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup kuralarının çekileceği tarihin belli olmasının ardından Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler merak edildi. Peki, Beşiktaş hangi torbadan katılacak belli oldu mu? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler olacak? Şampiyonlar Ligi'nde grupta hangi takımlar var? Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini sizler için derledik...

Şampiyonlar Ligi kura çekimlerine sayılı günler kaldı. Geçtğimiz sezon Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesiyle Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplardan katılmaya hak kazanmıştı. Şimdi Beşiktaş taraftarları Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? 2021 Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu mu, hangi takımlar olacak? Beşiktaş kaçıncı torbada? merak ediyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2021?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARDA BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3. veya 4. torbada yer alacak. Eğer UEFA Finalinde Villarreal, Man. United'a yenilseydi Beşiktaş'ın 3. torbadan katılma ihtimali artacaktı. Fakat henüz 3. torbadan mı 4. torbadan mı katılacak netleşmedi.

Beşiktaş'ın Muhtemel Rakipleri:

Lille (1. torbadan katılacak)

Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)

Manchester City (1. torbadan katılacak)

Bayern Münih (1. torbadan katılacak)

PSG (1. torbadan katılacak)

Inter (1. torbadan katılacak)

Sporting (1. torbadan katılacak)

Zenit (1. torbadan katılacak)

Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)

Real Madrid (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Barcelona (2. torbadan katılacak)

Juventus (2. torbadan katılacak)

Liverpool (2. torbadan katılacak)

Sevilla (2. torbadan katılacak)

BEŞİKTAŞ KAÇINCI TORBADAN KATILACAK?

Temsilcimiz Beşiktaş 3. ya da 4. torbadan katılacaktır. Henüz netleşmedi.