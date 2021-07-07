Beşiktaş, Edremit'te spor tesisleri yapacak
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Beşiktaş, Edremit'te spor tesisleri yapacak

Beşiktaş, Edremit'te spor tesisleri yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Temmuz ayı olağan meclisi Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında toplandı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Temmuz ayı olağan meclisi Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında toplandı. Beşiktaş'ın Edremit'te yapmak istediği spor yatırımları gündem maddesi mecliste görüşüldü.

Edremit Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleşti. 53 gündem maddesi içerisinden bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, tamamı görüşülerek karara bağlandı. Edremit Jeotermal AŞ'nin jeotermal ısı kullanım tarifesinin güncellenmesi talebi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın teklifi ile yaşanan pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle zam yapılmamasına ve önce ki fiyatlarla devam edilmesine karar verildi.

Bunun yanı sıra Beşiktaş Spor Kulübü'nün Edremit'in Zeytinli Mahallesi'ndeki eski futbol sahasının da içerisinde bulunduğu alana yapmak istediği spor lisesi ve spor tesisi yatırımları ile ilgili konu meclis gündeminde görüşüldü. Yapılan görüşmelerde 2 yıl süre içerisinde yapımına başlanması şartı ile ilgili alanın Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne tahsis edilmesine karar verildi.

Sportif faaliyetler için istenilen alanla ilgili bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştük. Edremit'e sportif tesis yapma konusunda kararlılar. Meclisimiz de bugün aldığı kararla birlikte bunun önünü açtı. Edremit artık sporda ve altyapıda da adından söz ettirir bir konumda olacak. Pandemi süreciyle birlikte bunlardan mahrum kalan kentlilerimize bu müjdeli haberi veriyoruz. Edremit'teki amatör kulüplerin de faydalanacağı çok geniş kapsamlı bir projeden bahsediyoruz. Edremit'e ve Edremitlilere hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Beşiktaş, Edremit'te spor tesisleri yapacak
Beşiktaş, Edremit'te spor tesisleri yapacak
Beşiktaş, Edremit'te spor tesisleri yapacak
Beşiktaş, Edremit'te spor tesisleri yapacak
Beşiktaş, Edremit'te spor tesisleri yapacak
Beşiktaş, Edremit'te spor tesisleri yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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