Beşiktaş Başkanı Çebi: Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız

Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır süren skandal kararların dün gece itibariyle rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hem fikirdir. Asla ayrıcalık istemedik. İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız" dedi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de dün akşam deplasmanda Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçtaki hakem kararlarıyla basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında ikinci başkan Adnan Dalgakıran ile genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar da yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür eden Çebi, "Sayın Ali Koç ve yönetimine, bana ve yönetimime gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederiz. Ancak maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır" ifadelerini kullandı."ADALETİ TÜM TAKIMLAR İÇİN İSTİYORUZ"Çebi ardından sözü hakem kararlarına getirerek şunları kaydetti: "Adaleti tüm takımlar için istiyoruz. Bu sebeple hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş'ın lehine dahi verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz söz konusu olamaz. Bedeli ne olursa olsun bu düşünceden ve söylemlerden vazgeçmeyeceğiz. Henüz ikinci ayını doldurmamış bir yönetimiz. Ülke futbolunun içinde bulunduğu koşulları biliyoruz. İlk günden itibaren yapıcı olmak için elimizden gelen her çabayı sarf ettik. Yapıcı olmak adına harcadığımız bu çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır süren skandal kararların dün gece itibariyle rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hemfikirdir.""ASLA AYRICALIK İSTEMEDİK"Hiçbir zaman ayrıcalık istemediklerini vurgulayan Çebi, "Asla ayrıcalık istemedik. İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız. Türkiye'de futbol düzeninin bugüne kadar olduğu gibi sürmesini isteyenler, bizden uzak dursun. Bu düzenin böyle sürmesini istemeyenler ise artık safları sıkılaştırmak zorunda" dedi."HAKEM GELİP BİLET KESEMEZ""Hakemler, futbolu yönetenler adil olmak zorundadır" diye konuşmasını sürdüren Çebi, "Benim takımım, dün iyi performans göstermemiş olabilir, size ne. O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez. Bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. İyi olan şanslı olan kazanacak. Kaybeden de kendisini geliştirmeye uğraşacak. Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz. Asla unutmayacağız" açıklamasında bulundu."ÖZÜR DİLEMEK ERDEMDİR"Çebi, devamında, "Dün maçtan önce başlayıp maç sonuna kadar çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç, maç sonrası bizzat yanıma gelip özür diledi. Sonrasında bu tavrını kameralar karşısında sürdürdü. Bu yaklaşımı için kendisine teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir. Dünkü maçın hakemi, TFF ve kurulları, dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin. Beşiktaşlılardan, futbol kamuoyundan özür dileyin. 'Yok, biz dün akşamdan memnunuz' diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza da biz utanalım" diye konuştu."CEPHE ALACAK OLAN, BİRKAÇ KEZ DEFA DAHA DÜŞÜNSÜN"Adaletsizliğe karşı sonuna kadar savaşacaklarını dile getiren Çebi, "Hakemler aleyhine konuşursak hakem camiası bize cephe alırmış! Biz düşman mıyız? Beşiktaş, bu ülkenin en eski spor kulübü ve en önemli sivil toplum kuruluşudur. Cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün. Adalet isteyene cephe alacak olanlar da takkelerini önlerine bir koysunlar. Bundan sonrası için neler yapacağız? Her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri kullanmaya kalkmasın kimse. Lehimize haksız bir iki karar verip bir başka rakibimizi adaletsizlikle boğmaya kalkmayın. Biz sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için bu adaletin peşindeyiz" dedi."VAR KAYITLARI AÇIKLANMALI"VAR'a yönelik de eleştirilerde bulunan Çebi, "VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR'a müracaat imkanı tanınmalı. Şenol hocamın dediği gibi iyi niyet olmadıktan sonra var mış yokmuş fark etmiyor. VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz? Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var? Açıklayın kayıtları. Biz de başkaları gibi elimizde kayıt var mı diyelim" ifadelerini kullandı."GÜNEŞİ BALÇIKLA SIVATMAYACAĞIZ"Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Korkmayın. Açıklayın. Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin. Elma büyükmüş küçükmüş, ihracata yönelikmiş, geçin bunları. Çürükleri temizlemediğiniz sürece bütün elmaları, yani bütün futbolu yok edeceksiniz. Lig sıralamasında denge gözetiliyor algısı ligimize ağır darbe vurur, böyle bir algı kamuoyunda hakim durumda. UEFA Hakem Komitesi ve bu komiteyle yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ve hocasıyla anlaşmak istiyoruz. Yönetim ve teknik kadromuzu eğitecek. Maçlarımızı izleyecek, rakiplerimizin kritik maçlarını izleyecek ve bize maçın hakemleriyle ilgili raporlar sunacak. Bu raporları, UEFA ve FIFA hakem komiteleriyle paylaşacağız. Güneşi balçıkla sıvatmayacağız. Şikayet değil, doğruyu, adaleti tesis etme mücadelesi vereceğiz. Camia olarak başkanından yönetimine, futbolcusundan teknik adamına, yedisinden yetmişine futbol adaleti için mücadele edeceğiz. Futbolda adalet isteyenleri desteğe, mücadeleye katılmaya davet ediyorum.""SAYIN ALİ KOÇ'U MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM"Hakemler ile ilgili Ali Koç'un da rahatsız olması durumunda Çebi, "Sayın Ali Koç'ta hakem hatalarından rahatsızsa onu da vereceğimiz mücadeleye davet ediyorum" dedi. "GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ ADALETSE SORUN YOK"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu görüşme hakkında Çebi, "İçeriğini bilmiyorum, taraflar görüşmeyi kendi aralarında yapmışlar. Eğer Sayın Ali Koç adalet istemişse sorun yok. İçeriği adaletse sorun yok. Ben kamuoyu önünde istiyorum o da orada istemişse sorun yok. Ne istediğini bilmiyorum. Cevap verebilmek için ne istediğini bilmek lazım" diye konuştu. "VAR'IN DOĞRU VE ADALETLİ KULLANILMASI GEREKİLİYOR"VAR'ın doğru kullanılması durumunda yararlı olduğunu belirten Çebi,"İyi bir şeyi kötü kullanıyorsunuz diye o kötü olamaz. VAR bugüne kadar yaşanmış sıkıntıları ortadan kaldırmak adına yapılmış bir şeydir. Sadece doğru ve adaletli kullanılması gerekiliyor. Cevap bekliyoruz. Çıkın özür dileyin, eğer biz hatalıysak mahcubiyetimizi kabul edelim dedik. Bir açıklama bekliyoruz" şeklinde konuştu. "ZEKERİYA ALP BEŞİKTAŞ'IN KIYMETİDİR"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in hakkında da Çebi, "Kişisel bir konu bu bunu TFF kendi değerlendirebilir. Bu beni aşan bir konu. Böyle bir şey söylemem. Zekeriya Alp'te Beşiktaş'ın kıymetidir. Yapılan hayatı sadece onun yapmış olduğunu düşünüyorsak bu iş yanlış yerlere doğru gider. Bence başından el altına kadar herkes üzerine düşen payı alması gerekiyor. Bu hakeme de, hakemler de VAR'dakiler de dahildir" ifadelerini kullandı. "ALİ BEY TEKRAR İZLERSE HAKSIZLIĞI GÖRECEKTİR"Dün oynanan derbi mücadelesi sonrasında Ali Koç'un hakem hakkındaki yorumları için de Çebi, "Ali Bey beğenmişse yanlış beğenmiş. Bu sorunların hepsi bir gecede mi düzeldi, Fenerbahçe maçına mı denk geldi? Bunu doğru bulmuyorum. Ali Bey biraz daha dikkatli izlerse, belki maçtan sora maçın sevinciyle bir daha izlememiştir, onu anlayabiliyorum ama bir kez daha izlediği takdirde kendisinin de orada yapılan haksızlığı görüp anlayabileceğini biliyorum" dedi. "DÜZEN ADALETLİ OLDUKTAN SONRA KİMSE ADALETSİZLİK YAPAMAZ"Futbolda düzenin değişmesine vurgu yapan Çebi, "Bir hakeme düdük astırırsınız öteki gelir ötekini astırırsanız öteki gelir mühim olan sistemin değişmesi, mühim olan düzenin değişmesi. Düzen değiştirdikten sonra kim gelirse gelsin, yeter ki düzen adaletli olsun. Düzen adaletli olduktan sonra kimse adaletsizlik yapamaz. Sistem ona müsade etmez" ifadelerini kullandı. "HERKES İÇİN ADALET GELEN KADAR ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM" Hakemler hakkında Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında da konuşacağını belirten Çebi, "Çarşamba günü toplantımız var. Kulüpler Birliği'nde bu konu benim tarafımdan gündeme getirilecek. Bu konu gündemden kalkmaması için, herkes için adalet gelen kadar elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu. "ALİ BEY'İN ORADA ADALET İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNMEK İSTİYORUM"Gerekli durumlarda resmi başvurularını yaptıklarını dile getiren Çebi, "Biz gerekli yerlere gerekli müracaatları her zaman yaptık. Resmi kişilere makamlarında yaptık. Bu tarz konuşmaların içeriğini bilmemiz lazım. İçeriğinde sakınca yoksa insanları yargılamak doğru değil. İçerik olarak Ali Bey'in de orada adalet istediğini düşünmek istiyorum. Herkes adına adalet istediğini düşünmek istiyorum. Tersini bilmiyorum. Başka bir söylemi olduğunu da duymadım. Kamuoyu önünde bunları istiyorsam onun da o görüşmede herkes için adalet istediğini düşünmek istiyorum" dedi. "BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE SORUNLARI ÇÖZMELİYİZ"Çok ilginç bir süreç geçiyoruz yıllardan beri bütün takımlar kendilerine haksızlık ve adaletsizlik yapıldığını söylüyorlar. Kendi adıma onların haklı olduğu düşünmeye gayret ediyorum çünkü ben yaşadığım sorunu biliyorum. Haksızlığa uğradım, Beşiktaş camiası haksızlığa uğradı. Diğerleri de haksızlığa uğradı. Onların söylemlerini yok sayamam . Biz bir futbol ailesiyiz. Rakipler ile karşı karşıya gelerek değil birlik ve beraberlik içerisinde bir sorun varsa çözmeye gayret etmeliyiz. Aksi halde başarıya ulaşamayız" şeklinde konuştu. "KONUŞMANIN CEZALANDIRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"Yaptığı açıklamanın bir hak aramak olduğunu söyleyen Çebi, "Hakkımı aramak için yapacağım özgür konuşmanın cezalandırılacağını düşünmüyorum. Burada kimseye hakaret ve küçük düşürücü bir tavır içerisinde olduğumu da düşünmüyorum. Sadece koskoca bir camianın burada yaşadığı haksızlığı burada dile getirmeyi bana çok görüyorlarsa canları sağ olsun" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları



Kaynak: DHA