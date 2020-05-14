Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
14.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:44
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
- İstanbul
Kaynak: DHA