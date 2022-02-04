Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Gedson Fernandes, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Gedson Fernandes, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi.

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Gedson Fernandes, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: " Gedson Fernandes, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gedson Fernandes, Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title