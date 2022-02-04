Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Gedson Fernandes, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Gedson Fernandes, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: " Gedson Fernandes, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor