Beşiktaş, Arda Turan'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı

07.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:32

Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA