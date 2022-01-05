Beşiktaş Antalya kaç kaç? Beşiktaş Antalya maç sonucu ne?
Süper Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ve Antalyaspor arasında yaşanacak mücadele heyecan yaratırken Beşiktaş Antalya kaç kaç merak edildi. Beşiktaş Antalya maç sonucu ne?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ın, Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Maç tüm detayları ile heyecan verirken Beşiktaş Antalya kaç kaç araştırıldı. Beşiktaş Antalya maç sonucu ne?
Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak..
Beşiktaş, Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi forma giyemeyecek.
Beşiktaş Antalya maçı henüz başlamadı. Maç, 20.45'te başlayacak.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet