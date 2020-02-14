BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045363 0,27
Garanti Em. Hay. Değ.
14.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,045363
|0,27
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059161
|0,26
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040189
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050535
|0,21
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,055662
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015240
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017505
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035901
|1,00
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,055181
|0,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,070045
|0,41
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031491
|0,40
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,134777
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037049
|0,36
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,022131
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017242
|0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,017586
|0,25
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018834
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023967
|0,99
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016649
|0,98
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024872
|0,72
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035545
|0,69
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,024640
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030131
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034397
|0,82
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019974
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033240
|0,68
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,031447
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069039
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064524
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059592
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023492
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065076
|0,02
Kaynak: AA