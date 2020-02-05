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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,070100 0,05
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

05.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:24
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,070100 0,05
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,067716 0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020353 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071806 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059106 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017563 0,81
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015209 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,087456 2,71
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022394 2,71
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023194 2,71
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,127755 2,69
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,095415 2,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031729 1,81
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023234 1,75
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071570 1,73
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013695 1,69
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017219 1,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016200 2,82
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023238 2,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024579 2,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035270 2,16
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015975 1,41
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068922 0,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025085 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065893 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064403 0,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022617 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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