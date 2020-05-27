Berlin'de turizmciler sokaklara indi
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Berlin'de turizmciler sokaklara indi

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalar pek çok sektörü olumsuz etkilerken, Berlin'de turizmciler sokaklara inerek hükümete "kurtarma paketi" çağrısı yaptı.

Berlin'de turizmciler sokaklara indi
27.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:54

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamalar pek çok sektörü olumsuz etkilerken, Berlin'de turizmciler sokaklara inerek hükümete "kurtarma paketi" çağrısı yaptı. Başkent Berlin'de 10 değişik noktada bir araya gelen seyahat acenteleri, tur operatörleri, otobüs şirketlerinin sahipleri ve çalışanları Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve olağanüstü koşulların devam etmesi halinde iflasların kaçınılmaz olacağını belirtti.

Alman hükümeti tarafından kendilerine yapılan maddi yardımı yetersiz bulan turizmciler, "kurtarma paketi" çağrısında bulundu.

Hükümet seyahat acenteleri ve tüm turizm sektörü için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir karar verene kadar protesto gösterilerini devam ettireceklerini belirten turizmciler, kurtarma paketi olmazsa birçok işletmenin iflas edeceğini kaydetti.

Turizmcilerin protestosundan ayrı olarak, Başbakanlık binası önünde toplanan bir başka grup da hükümetin Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için hazırladığı 9 milyar avroluk kurtarma paketini protesto etti.

Göstericiler, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un maskelerini taktı.

Öte yandan, Alman medyasına göre, Alman hükümeti, sosyal mesafe kurallarını ve kısıtlamaları 29 Haziran'a kadar uzatmak için çalışma yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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