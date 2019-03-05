Ben İlçe Statlarından Yanayım"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, taraftarların yürüyerek gidebileceği ilçe statlarından yana olduğunu belirtti.

Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Spor Kulüpler Birliği Vakfı (İZVAK) üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, kulüp yöneticilerinden beklentilerini dinleyerek sportif alandaki projelerini anlattı.

İzmir'de yalnız futbolda değil tüm branşlarda spor altyapısının gelişmesi için destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"Yapacağınız yol haritasını sizinle her yerde paylaşmaya, kamuoyu önünde hem kendimi bağlayıcı hem de bakanlıkla ilgili kısımları açıkça deklare etmeye ben de varım. Ben ilçe statlarından yanayım, taraftarların yürüyerek gidebilecekleri, dostlukları, birliktelikleri geliştirebilecekleri statlardan.. Ama Karşıyaka'da bunun önüne set koymak için davalar açıldı. Yapılan haksızlıklara karşı taraf olmalıyız. Bir-iki kişi çıkıyor kilitliyor, arkada on binlerce kişi ses çıkarmıyor."

Zeybekci, şampiyon sporcuların çıkacağı İzmir'de sporcuları besleyecek pınarın önünü tırnaklarıyla açacaklarını belirtti.

Daha sonra Balçova Seçim Koordinasyon İlçe Merkezi'nin açılışın törenine katılan Zeybekci'ye ziyaretleri sırasında eski Enerji Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti. Zeybekci ve Yıldız burada esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA