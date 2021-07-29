Bella Hadid'in eski aşkı bakın hangi Türk erkekle yakalandı?
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Bella Hadid'in eski aşkı bakın hangi Türk erkekle yakalandı?

Bella Hadid'in eski aşkı bakın hangi Türk erkekle yakalandı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönem model Bella Hadid ile ilişki yaşayan Avustralyalı model Jordan Barrett, yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yakalandı. İşte detaylar...

Ünlü yapımcı Rafael Cemo Çetin, özel hayatıyla gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor.

Uzun süredir yaz tatili yapan Rafael Cemo Çetin, tatilde bir dönem model Bella Hadid ile ilişki yaşayan Avustralyalı model Jordan Barrett ile oldukça samimi poz verdi.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İkiliye ortak arkadaşları Banu Akan'da eşlik etti. Rafael Cemo Çetin ve Jordan Barrett'ın samimiyeti gözlerden kaçmadı.

Avustralyalı model Jordan Barrett, 2017 yılında model Bella Hadid ile balkonda objektiflere yansımıştı. İkilinin ilişkisi uzun süre konuşulmuştu.

Bella Hadid'in eski aşkı bakın hangi Türk erkekle yakalandı?
Bella Hadid'in eski aşkı bakın hangi Türk erkekle yakalandı?
Bella Hadid'in eski aşkı bakın hangi Türk erkekle yakalandı?

Kaynak: Snob Magazin

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