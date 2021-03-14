Belen'de otluk ve çalılık yangını
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Belen'de otluk ve çalılık yangını

14.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:46
Belen'de otluk ve çalılık yangını

Hatay'ın Belen ilçesi kırsalındaki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesi kırsalındaki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ötençay Bakras Mahallesindeki kırsal alanda yol kenarındaki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti.

Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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