Belediye Başkanı Mehmet Savran "Karla mücadele kaza oranlarını etkiliyor"

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin etkin çalışmasının kış aylarında kazalarının önüne geçtiğini açıkladı.

Nevşehir il merkezinde özellikle kış aylarında meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarındaki düşüşte yürütülen karla mücadele çalışmalarının önemli etkisi oldu. Şehir merkezinde meydana gelen kazaların önemli bir bölümünü geçtiğimiz yıllarda özellikle kış aylarında yağış ile birlikte yollarda meydana gelen buzlanma olaylarından kaynaklandığı görülürken bu rakam son bir yılda önemli derecede düşüş gösterdi. Örneğin yoğun kar yağışının yaşandığı geçtiğimiz hafta içerisinde Nevşehir il merkezinde sadece bir tane maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sürücü hatasından kaynaklandığı tespit edilen kazanın olduğu gün Nevşehir'de şiddetli bir kar yağışı yaşanmasına karşın sadece bir kazanın meydana gelmesi yürütülen karla mücadele çalışmalarının da başarısının önemli bir göstergesi. Karla mücadele için bu yıl Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden 350 kişilik ekip oluşturan Nevşehir Belediyesi başta ana arterler olmak üzere mahalle aralarında yürüttüğü çalışmalarla göz dolduruyor.

Belediye başkanı Mehmet Savran ise yaptığı açıklamada; "Nevşehir'in her mevsimde güzel ve güvenli olması için, kar ve buzlanmaya karşı insanüstü mücadele veriyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

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