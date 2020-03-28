Belediye Başkandan örnek davranış
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Halil İbrahim Aşgın, Çorum

Belediye Başkandan örnek davranış

Belediye Başkandan örnek davranış Bir aylık maaşıyla çocuklar için bez ve mama aldı Alınan bez ve mamalar Gıda Bankası aracılığıyla ailelere dağıtılacak Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir aylık maaşını belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankasına bağışladı.

28.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:59
Belediye Başkandan örnek davranış

Belediye Başkandan örnek davranış

Bir aylık maaşıyla çocuklar için bez ve mama aldı

Alınan bez ve mamalar Gıda Bankası aracılığıyla ailelere dağıtılacak

ÇORUM - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir aylık maaşını belediye bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankasına bağışladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın yaptığı bağışla Gıda Bankasına çocuk bezi ve maması alındı. Alınan malzemeler pazartesi gününden itibaren kentteki ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Tüm dünya gibi ülkemizin de önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, korona virüs salgınına karşı Çorum Belediyesi olarak tedbirler almaya devam ettiklerini açıkladı.

Bu süreçte Gıda Bankasının çok önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizen Candan, "Çünkü daha önceki dönemde belirli mağduriyetleri belirli muhtaçlıkları bulunan insanlara bu dönemde yeni hemşehrilerimiz katılıyor. Onların ihtiyaçlarına cevap verme adına bir sosyal belediyecilik örneği göstererek bir seferberlik ilan etmiş durumdayız. Gıda bankasında ihtiyaç sahibi insanlarımızın ücretsiz alışveriş yapabilecekleri bir imkan mevcut" dedi.

"Bu yıl Ramazan çadırı kurulmayacak"

Hem virüs salgını nedeniyle oluşan muhtaçlık durumu hem de yaklaşan Ramazan dolayısıyla yeni tedbirler aldıklarını anlatan Candan, "Bu yıl her sene kurduğumuz Ramazan çadırımızı kuramayacağız. Bu yıl Ramazan çadırı yok. Çünkü mümkün olduğunca insanların bir araya gelmemeleri ve mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları gerekiyor. Bu çerçevede belediye ve valilik işbirliğinde muhtaç insanlara evlerinde sıcak yemek gibi bir çalışma yapacağız. Bu çerçevede yardım yapabilecek olan durumu iyi olan vatandaşlarımızdan da yardım talep edeceğiz. Sadece devletin veya belediyelerin imkanlarıyla kaldırılabilecek bir süreç değil" dedi.

"Birbirimize destek, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci en rahat şekilde aşabileceğimizi düşünüyoruz" diyen Candan, "Bu anlamda Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın, bu süreci başlatma ve örnek teşkil etmesi açısından bugün Gıda bankamıza bir maaşını bağışladı. Bağışlanan yardımla Gıda Bankamızda şuanda en acil olarak ihtiyaç görülen bebek mamaları ve bebek bezleri aldık. Bunun örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz. Pazartesi gününden itibaren yardım yapabilecek durumda olan vatandaşları Gıda Bankasına yardım yapmaya davet ediyoruz. Bu sosyal bir hadise. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışının temsilcileriyiz. Bu millet bunu çok iyi biliyor. Sadece ülkemizde değil dünyanın neresinde bir acı sıkıntı varsa bu millet koştu. Oralara koşan aziz milletimiz kendi komşusuna da yardım etmekten geri durmayacaktır. Çorum halkını farkındalık oluşturarak yardım etmeye davet ediyoruz" dedi.

Belediye Başkandan örnek davranış

Kaynak: İHA

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Belediye Başkandan örnek davranış

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