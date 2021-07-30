Belçika'da "tam aşılı" yetişkinlerin oranı yüzde 70'i geçti
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Belçika'da "tam aşılı" yetişkinlerin oranı yüzde 70'i geçti

Belçika'da 'tam aşılı' yetişkinlerin oranı yüzde 70'i geçti
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'da yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "tam" aşılandı.

Belçika'da yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "tam" aşılandı.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 18 yaşından büyüklerin yüzde 70,1'ine AB'nin onayladığı BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarından iki doz veya tek doz gerektiren Johnson and Johnson aşısı uygulandı.

Böylece 11,4 milyonluk toplam nüfusun yüzde 56,4'ü Kovid-19'a karşı "tam aşılı" oldu. Yetişkinlerin yüzde 83,3'üne, toplam nüfusun ise yüzde 69,1'ine en az bir doz aşı yapıldı.

Avrupa'da aşılamaların en hızlı ilerlediği ülkelerden Belçika'da, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış da sürüyor. Yaz başında salgın önlemlerinin gevşetilmesinden sonra temmuzdan itibaren artmaya başlayan vakaların sayısı günlük 1500'e yaklaştı.

Ancak hastanelerin üzerindeki yükün aynı oranda artmadığı dikkati çekiyor. Temmuz başında vaka sayıları 500 civarındayken hastanede Kovid-19 tedavisi gören kişi sayısı 250'ydi. Bugün vaka sayıları 1500 civarına geldi ancak tedavi gören hasta sayısı 318 olarak kayda geçti.

Şubat ayında çok az aşı yapılmışken hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı 1500'ün üzerindeydi.

Belçika'da aşılama kampanyası sonrası ölüm sayılarının çok azaldığı görülüyor. Aşılamaların henüz ilk günleri olan şubat başında vaka sayısı günlük 2 bine, mart ayında 5 bine çıkmışken şubat ortasında her gün yaklaşık 30, mart ayında 25 kişi hayatını kaybediyordu.

Bugün vakalar 1500'e geldi ancak her gün hayatını kaybeden kişi sayısı 2 oldu.

Belçika hükümeti haziran başında kısıtlamaları gevşetmiş, kapalı mekanların çoğu açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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