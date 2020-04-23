Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 230 ölüm
Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 230 kişi yaşamını yitirdi.
23.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:38
Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 230 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 490'a yükseldi.
Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 230 kişinin daha virüsten ölmesiyle toplam can kaybı 6 bin 490'a yükselirken; toplam vaka sayısının 42 bin 797'ye ulaştığı açıklandı.
Kaynak: DHA