Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 230 ölüm Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 230 kişi yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 230 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 490'a yükseldi.

Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 230 kişinin daha virüsten ölmesiyle toplam can kaybı 6 bin 490'a yükselirken; toplam vaka sayısının 42 bin 797'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA